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15.09.17 | 19:37 НОВОСТИ | Архив новостей
"Горняк" выиграл в Новокузнецке у "Металлурга" - 4:2
Шайбы забросили: С. Малетин (5-я мин.), Д. Дюрягин (6) - у хозяев; Д. Мингалеев (7 и 25), К. Пахоменко (55), н. Сетдиков (60, п.в.) - у гостей.
Многие не без оснований считали "Металлург" безусловным фаворитом этого поединка. Команда, еще год назад выступавшая в КХЛ, сохранила в составе немало мастеров, понюхавших порох на высшем уровне. В то время, как "Горняк" - полигон, на котором обкатывается и мужает молодежь.
Убедительность такого расклада хозяева, казалось, утвердили уже в дебюте - к 6-й минуте сибиряки вели две шайбы. Судя по всему, они посчитали дело сделанным и решили приберечь силы для предстоящих баталий. За это жертвы самоуверенности были жестоко наказаны "ребятами с нашего двора", вчерашними юниорами из Учалов. Повел за собой гостей Мингалеев. Для начала он сократил отставание, а во втором периоде ликвидировал его. Кузня попыталась вернуть все, что было утрачено, но поздно: условия уже диктовали парни напротив. В третьем периоде Пархоменко выводит "Горняк" вперед. Все еще не веря, что это происходит с ними, хозяева меняют вратаря полевым игроком и получают шайбу в пустые ворота. Большой привет всем, кто любит делать выводы до матча!
Опять же вопреки прогнозам и ожиданиям, учалинцы просто здорово начали чемпионат. Две победы в трех матчах, причем одержаны они над очень серьезными соперниками. Если так пойдет и дальше - надо будет разобраться, кто же из наших "главнее" в высшей лиге - "Торос" или "Горняк".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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