Ученые Башкирии определяют, станет ли спортсмен чемпионом

Специалисты Центра молекулярной медицины БГУ с помощью теста ДНК научились выявлять предрасположенность человека к спорту, сообщает пресс-служба Башгосуниверситета.

По заданию федерального центра подготовки спортивного резерва уфимские генетики разработали подход, который помогает определить, есть ли у человека способности к спортивным достижениям, а также какой вид спорта может сделать из ребенка олимпийского чемпиона.

— Если у детей есть генетический потенциал к выносливости, им не нужно специализироваться в тех видах спорта, где требуются показатели силы и скорости, — прокомментировали ученые.

По словам директора центра Эльзы Хуснутдиновой, стратегия развития медицины состоит в её персонализации, то есть в проведении ранней ДНК-диагностики, которая позволить избежать впоследствии многих болезней.