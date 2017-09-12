В Уфе заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на двадцать процентов

Всего за этот период заболели почти 3,9 тысячи человек, включая более двух тысяч детей, и это ниже эпидпорога, сообщает пресс-служба городской администрации.

На рабочем совещании в Уфе обсудили подготовку к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. По прогнозу НИИ гриппа, в предстоящем сезоне его следует ждать в обычные сроки: в январе — марте 2018 года.

Согласно прогнозам ВОЗ, хождение будут иметь три штамма: А1 (Сингапур), А2 (Гонконг) и В (Брисбен). Предполагается, что наибольшее распространение получит вирус А1, опасный осложнениями в виде быстроразвивающиейся и тяжелой пневмонии.

Напомним: в прошедший сезон пик заболеваемости держался с 25 декабря по 19 февраля. Тогда переболели около 60 тысяч человек, или чуть более пяти процентов населения Уфы.

Самым эффективным способом профилактики, напоминают медики, остается прививка. В республику уже поступила почти половина запланированного объема вакцины для взрослых и детей. В этом году прививать всех будут исключительно отечественным препаратом. Завершить иммунизацию в рамках нацкалендаря планируется до 15 октября.