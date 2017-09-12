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15.09.17 | 14:02 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии многодетным женщинам вручили медали "Материнская слава"
– В нашей республике очень много разного рода наград, но на наш взгляд, самая ценная и трогательная среди них – это медаль «Материнская слава», - отметил С. Сагитов, обращаясь к виновницам торжества. - Вы дарите жизнь человеку! Каждая из вас минимум пять раз почувствовала тепло дыхания маленького человечка и его добрый взгляд. Убеждён, что семья и мама вносят самый главный вклад в сохранение любого языка. Когда малыш ещё в утробе, вы начинаете разговаривать с ним на своём языке. Это самое главное в сохранении и развитии любого языка.
Воспитать достойного гражданина нелегко, подчеркнул вице-премьер. Поэтому социальный блок правительства внёс на рассмотрение главы республики предложения по поддержке многодетных семей, увеличению тех дотаций, субсидий, которые выделяются на региональном уровне. "Надеюсь, в ближайшее время финансовый блок рассмотрит документ, и он будет утверждён", - отметил С. Сагитов.
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