47 матерям, воспитывающим пять и более детей, награды вручил вице-премьер республики Салават Сагитов, сообщает пресс-служба правительства РБ.

– В нашей республике очень много разного рода наград, но на наш взгляд, самая ценная и трогательная среди них – это медаль «Материнская слава», - отметил С. Сагитов, обращаясь к виновницам торжества. - Вы дарите жизнь человеку! Каждая из вас минимум пять раз почувствовала тепло дыхания маленького человечка и его добрый взгляд. Убеждён, что семья и мама вносят самый главный вклад в сохранение любого языка. Когда малыш ещё в утробе, вы начинаете разговаривать с ним на своём языке. Это самое главное в сохранении и развитии любого языка.

Воспитать достойного гражданина нелегко, подчеркнул вице-премьер. Поэтому социальный блок правительства внёс на рассмотрение главы республики предложения по поддержке многодетных семей, увеличению тех дотаций, субсидий, которые выделяются на региональном уровне. "Надеюсь, в ближайшее время финансовый блок рассмотрит документ, и он будет утверждён", - отметил С. Сагитов.

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