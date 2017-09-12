В Кушнаренковском районе замглавы администрации оштрафовали за волокиту

Он вовремя не организовал проверку заявления местной жительницы.

В администрацию Кушнаренковского района поступила жалоба местной жительницы о неудовлетворительном состоянии дороги в селе Старые Тукмаклы. Замглавы администрации не организовал рассмотрение заявления в 30-дневный срок, а направил ответ лишь спустя полтора месяца после регистрации.

На чиновника завели административное дело и по решению мирового судьи оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает прокуратура республики.