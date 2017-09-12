НОВОСТИ
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15.09.17 14:02
В Башкирии многодетным женщинам вручили медали "Материнская слава"
15.09.17 13:43
К уфимке на лоджию залетела летучая мышь
15.09.17 13:34
В Кушнаренковском районе замглавы администрации оштрафовали за волокиту
15.09.17 13:22
В Уфе победителям фестиваля "Туганлык" вручили награды
15.09.17 13:11
В Башкирии заблокировали около 40 сайтов, «помогавших» нелегальным мигрантам
15.09.17 12:52
В Уфе на проспекте Октября столкнулись два автобуса
15.09.17 12:45
В Уфе детей-инвалидов сделали волшебниками
15.09.17 12:29
В уфимском центре для нетрезвых "отдохнули" более восьми тысяч горожан
15.09.17 12:20
Когда друг оказался вдруг…
15.09.17 11:00
Рустэм Хамитов встретился с руководителями национальных общественных объединений
15.09.17 10:59
Театр кукол открывает новый сезон спектаклем-квестом
15.09.17 10:52
В Бакалах после пожара в гараже нашли боеприпасы
15.09.17 10:43
В Уфе сельхозярмарки пройдут на десяти площадках
15.09.17 10:41
Центр Уфы закроют для транспорта из-за международного марафона
15.09.17 10:14
В колонии-поселении Башкирии готовы к труду и обороне
15.09.17 10:12
В Уфе на титул «Мисс Золотая осень» претендуют 14 пенсионерок
15.09.17 10:11
В Уфе закрыли для движения еще один участок улицы Зорге
15.09.17 09:14
В Дюртюлинском районе некоторые школы никто не охранял
15.09.17 08:59
Минсельхоз Башкирии опубликовал молочный рейтинг
15.09.17 08:45
С наступлением «бабьего лета» в Башкирии возобновилась жатва
14.09.17 22:17
"Толпар" повторно проиграл "Ладье" - 1:4
14.09.17 21:52
"Салават Юлаев" победил "Торпедо" - 2:1
14.09.17 19:10
Chrysler и JEEP отзывают более трех тысяч автомобилей
14.09.17 18:54
Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ с победы начали чемпионат России
14.09.17 18:37
В Башкирии за сутки произошли две аварии с участием домашних животных
14.09.17 15:44
В Башкирии будут развивать государственные и родные языки
14.09.17 14:45
В республике собирают по 302 центнера сахарной свеклы с гектара
14.09.17 14:33
В Уфе Росгвардия схватила похитителей решеток от ливневки
14.09.17 14:32
Из жилого дома в Затоне эвакуировали 38 человек
14.09.17 14:05
Уфимскую мэрию обязали принять на баланс бесхозные ливневки
14.09.17 13:54
Хотел половить рыбки, а поймал вора
14.09.17 13:53
В Буздякском районе в ДТП погиб водитель «семёрки»
14.09.17 13:49
В Уфе водитель грузовика разбился, въехав в столб
14.09.17 13:39
Мошенница обманула пожилого уфимца, купившего у нее мёд
14.09.17 13:37
За переход дороги в неположенном месте уфимец поплатился головой
14.09.17 13:14
В Уфе малоимущей семье отказали в бесплатном детском питании
14.09.17 13:00
Главбух коммерческой фирмы в Уфе пыталась подкупить судебного пристава
14.09.17 12:52
В Бирске памятники архитектуры завесили рекламой
14.09.17 12:24
Уфимские юниоры - призеры первенства России по парусному спорту
14.09.17 12:18
Башкирские кикбоксеры привезли медали из Македонии
14.09.17 11:34
В Башкирии безработным предлагают почти 46 тысяч вакансий
14.09.17 11:28
В Уфе закрыли для движения часть улицы Зорге
14.09.17 11:19
Сегодня "Салават Юлаев" принимает "Торпедо"
14.09.17 11:14
Уфа и Прага будут сотрудничать в сборке и ремонте трамваев
14.09.17 11:12
На «Кроношпане» уборщик попал под колеса погрузчика
14.09.17 10:48
В Салавате прошла премьера экспериментального спектакля
14.09.17 10:45
Артистов башкирского балета ждут в Бангкоке и Германии
14.09.17 01:03
В Тольятти "Ладья" была сильнее "Толпара" - 2:0
14.09.17 00:50
"Торос" уступил "Дизелю" - 1:3
13.09.17 19:25
"Горняк" проиграл в Ангарске "Ермаку" - 0:1
13.09.17 16:22
В подвале жилого дома по проспекту Октября в Уфе действовала нарколаборатория
13.09.17 16:08
Предпринимателю запретили возить пассажиров из Архангельского в Уфу
13.09.17 15:45
Утверждена программа приватизации госимущества Башкирии
13.09.17 15:13
В Башкирии принимают новую программу развития туризма
13.09.17 14:39
В Уфе пройдет международный форум «Мегаполис. Территория детства»
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