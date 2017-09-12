Закрытие VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» прошло на площадке Башкирского театра драмы имени М. Гафури.

В номинации "Лучший спектакль" победила постановка "Антигона" художественного руководителя Татарского театра драмы имени Г. Камала Фарита Бикчантаева, поставленная на сцене Башкирского театра драмы имени М.Гафури.

Исполнители главных ролей в этом спектакле – Олег Ханов и Лилия Галина – получили призы за лучшее исполнение мужской и женской роли.

Международный фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык" начал свой отчет с 1991 года, в этом году он состоялся в шестой раз. Форум собрал творческие коллективы из Башкирии, Татарстана, Хакасии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Киргизии, Азербайджана, Казахстана. Жюри возглавил известный режиссер, худрук Оренбургского драматического театра имени М. Горького Рифкат Исрафилов.



