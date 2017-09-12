В Башкирии заблокировали около 40 сайтов, «помогавших» нелегальным мигрантам

На них предлагались услуги по регистрации в «резиновых» квартирах, фиктивные браки и приобретение российских паспортов.

В Башкирии выявили 122 сайта с услугами по содействию незаконной миграции. К примеру, прокуратура Альшеевского района обнаружила группу в соцсети, где за плату мигрантам предлагалось заключить фиктивный брак, чтобы те могли получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Прокуратура Бурзянского района установила восемь интернет-ресурсов, предлагавших фиктивную регистрацию или приобретение российских паспортов.

Прокуратура Уфы выявила веб-страницу, на которой рекламировались услуги по регистрации иностранцев-нелегалов в «резиновых» квартирах в столице республики и в поселке Чишмы. Стоимость оформления документов составляла от 10 до 15 тыс. рублей.

Прокуратура в судебном порядке потребовала ограничить доступ к таким сайтам, по 37 из них уже вынесли решения о блокировке, сообщают в ведомстве.