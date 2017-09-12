В Уфе детей-инвалидов сделали волшебниками

В Центральной городской библиотеке прошел праздник для детей — инклюзивный мастер-класс артиста-фокусника, социального педагога из США Кевина Спенсера, сообщила пресс-служба городской администрации.

Гость с первых же минут обаял юную аудиторию. На протяжении всего представления дети не сводили с фокусника восторженных глаз.

Артист покорил зрителей неподдельной искренностью и вниманием к каждому ребенку, вовлекал мальчишек и девчонок в своё представление в качестве ассистентов. Зачастую даже не было необходимости в помощи переводчицы — Кевин общался с ребятами на языке эмоций и радости.

Как и обещал, в начале мастер-класса Спенсер поделился с детьми секретами своих фокусов. Юные волшебники уходили с представления с горящими глазами и в отличном настроении.