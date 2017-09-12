Такая статистика прозвучала на собрании трудового коллектива городского социально-реабилитационного центра для лиц в состоянии алкогольного опьянения по итогам восьми месяцев, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Центр был открыт взамен отживших свой век вытрезвителей. Здесь оказавшимся на улице нетрезвым гражданам не только дают ночлег, обеспечивают безопасность, но еще и оказывают информационные услуги в виде профилактических бесед. В этом году на темы табакокурения, пьянства, алкоголизма и наркомании с ними проведено 197 бесед, в том числе три — с приглашением врача нарколога-психиатра.

37 нуждающихся в лечении горожан, которые сами обратились за помощью, направили в лечебные учреждения. Одних в наркологический кабинет, других в кожно-венерологический или противотуберкулезный диспансеры, третьих в инфекционную больницу.

На собрании особо отметили, что каких-либо жалоб на некачественное оказание услуг за указанный период не поступало.