Темой обсуждения стали вопросы языковой политики, в том числе выполнение поручений президента страны Владимира Путина по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, сообщается на сайте руководителя региона.

По словам Р. Хамитова, к этой теме надо относиться деликатно и серьезно, потому что ее пытаются политизировать, создавая негативный фон по отношению к власти, республике, государству. Конституция страны, Конституция республики гарантируют защиту языков народов Российской Федерации, создание условий для их изучения. Сегодня имеется абсолютно надёжная законодательная база в части сохранения, развития языков народов Российской Федерации, уточнил он.

Руководитель региона отметил, однако, что языки народов России нуждаются в защите и поддержке, так как уменьшается количество людей, знающих их, к их преподаванию относятся формально, пытаясь найти универсальный язык общения.

По мнению депутата Госдумы Зугуры Рахматуллиной, государственные и родные языки народов РФ должны защищаться не только на региональном, но и на федеральном уровне. Этот вопрос она планирует вынести на обсуждение в рамках комитета Госдумы по делам национальностей.

Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Римма Утяшева отметила значимость работы воскресных национальных школ, ученики которых могут не только изучать родной язык, но и знакомиться с культурой и обычаями своего народа, участвовать в фольклорных праздниках.