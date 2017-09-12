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15.09.17 | 11:00 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов встретился с руководителями национальных общественных объединений
По словам Р. Хамитова, к этой теме надо относиться деликатно и серьезно, потому что ее пытаются политизировать, создавая негативный фон по отношению к власти, республике, государству. Конституция страны, Конституция республики гарантируют защиту языков народов Российской Федерации, создание условий для их изучения. Сегодня имеется абсолютно надёжная законодательная база в части сохранения, развития языков народов Российской Федерации, уточнил он.
Руководитель региона отметил, однако, что языки народов России нуждаются в защите и поддержке, так как уменьшается количество людей, знающих их, к их преподаванию относятся формально, пытаясь найти универсальный язык общения.
По мнению депутата Госдумы Зугуры Рахматуллиной, государственные и родные языки народов РФ должны защищаться не только на региональном, но и на федеральном уровне. Этот вопрос она планирует вынести на обсуждение в рамках комитета Госдумы по делам национальностей.
Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Римма Утяшева отметила значимость работы воскресных национальных школ, ученики которых могут не только изучать родной язык, но и знакомиться с культурой и обычаями своего народа, участвовать в фольклорных праздниках.
Автор: Елена ШАРОВА
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