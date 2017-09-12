Минсельхоз Башкирии опубликовал молочный рейтинг

В ведомстве подвели итоги по надоям молока за восемь месяцев года.

Возглавляет рейтинг колхоз «Герой» Чекмагушевского района, где от каждой коровы уже надоили 6 тыс. 381 кг молока. Следом идут хозяйства «Урожай» (6 тыс. 198 кг) и племзавод имени Кирова (6 тыс. 29 кг) Илишевского и Дюртюлинского районов.

В рейтинге операторов машинного доения первое место у Альфии Фазлыевой из Илишевского района. Она с начала года получила в среднем по 7 тыс. 684 кг молока от коровы. Вторая и третья позиции у Гаухар Файзуллиной из Мелеузовского района и Веры Никифоровой из Бижбулякского. Эксперты предполагают, что эти доярки по итогам года получат не менее 9 тыс. молока от каждой коровы.