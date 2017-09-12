С наступлением «бабьего лета» в Башкирии возобновилась жатва

Ненастная погода, царившая в регионе неделю, приостановила жатву, но со вчерашнего дня работы на полях возобновились.

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, к четвергу зерновые и зернобобовые культуры были скошены на площади 1,28 млн га (71 процент), обмолочены – на 1,23 млн га (69 процентов). Менее 15 процентов всех площадей осталось убрать сельхозпредприятиям Бижбулякского, Куюргазинского, Белорецкого, Зилаирского и Хайбуллинского районов.

При средней урожайности 22,3 центнера с гектара в республике намолочено 2,75 млн тонн зерна.