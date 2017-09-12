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14.09.17 | 22:17 НОВОСТИ | Архив новостей
"Толпар" повторно проиграл "Ладье" - 1:4
Шайбы забросили: С. Журавлев (14-я мин. и 59, п.в.), А. Сыромятников (29), В. Журавлев (44) - у хозяев; Е. Сорокин (52) - у гостей.
После поражения накануне тренерский штаб "Толпара" произвел кадровые перестановки. В частности, вернулись в состав Эрик Хасанов и Алексей Ренев. Но ощутимых козырей уфимцам ротация не принесла.
"Ладья", действуя аккуратно у своих ворот, постоянно создавала остроту в нашей зоне. Особенно усердствовали братья Журавлевы, связка которых и обеспечила победу волжанам. Выиграв каждый период с перевесом в шайбу, хозяева в итоге одержали крупную победу. А наш первый выезд в чемпионате оказался удручающим.
Конечно, впереди большая дистанция, но вносить коррективы необходимо уже сегодня. Если не брать в расчет стартовые игры против Альметьевска, очень беззубо выглядит атака "Толпара". Немало претензий и к защитникам, особенно при игре в меньшинстве. Впрочем, тренерам это известно лучше всех. Слово за ними.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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