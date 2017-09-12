"Салават Юлаев" победил "Торпедо" - 2:1

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:1 (0:1; 0:0; 2:0).

Шайбы забросили: Й. Кемппайнен (55-я мин.), Л. Умарк (57) - у хозяев; Ю. Сергиенко (7) - у гостей.

Юлаевцы выиграли очень тяжелый матч. Победа была добыта "на флажке", когда поражение многим уже казалось неминуемым.

Обновленное "Торпедо" в точности сохранило стиль, всегда присущий волжанам. Жесткий отбор шайбы сразу после ее потери, скоростные атаки с использованием всей ширины площадки давно стали фирменным знаком торпедовцев. Как правило, они создают не очень много остроты у чужих ворот, зато умеют выжать из этих возможностей максимум. Как случилось это уже в начале поединка. Бросок Сергиенко был не самый сложный, но закрытый своими и чужими игроками голкипер Скривенс был, по сути, безоружен перед шайбой, пущенной в "девятку". Трибуны горевали недолго, вся игра была впереди. Мало кто ожидал, что этот гол будет оставаться единственным почти до финала.

Клещами вцепившись в свою синию линию, гости практически не оставили нашим лазеек для входа в зону. Даже оставаясь в меньшинстве, они не позволяли юлаевцам толком разыграть комбинацию. Это нервирует, порой доводит до отчаяния. Все валилось из рук у форвардов хозяев. А вот нижегородцы пару-тройку раз были очень близки ко второму успеху. Эта нервотрепка длилась весь матч. Казалось, выхода нет. Но грянула последняя пятиминутка. Вновь безуспешно отыграв большинство, уфимцы оставили шайбу в зоне соперника. И наши скандинавы разыграли-таки свою любимую комбинацию. Умарк из-за ворот кладет снаряд прямо на клюшку Кемппайнену - 1:1. Овертайм? Нет! Во второй шайбе поучаствовали как нынешние юлаевцы, так и бывшие. Много лет отдавший Уфе Григорьев в своей зоне буквально дарит шайбу Умарку. Линус выкатывается к воротам и хладнокровно расстреливает угол. Победа. Столь тяжелая и тем самым ценная.