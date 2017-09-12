Уфимскую мэрию обязали принять на баланс бесхозные ливневки

Также ей поручили разработать схему централизованного водоотведения.

Проверка установила, что в Уфе 43 километра бесхозных сетей ливневой канализации, а также 13 бесхозных труб, через которые идёт сброс ливневых и талых вод в реки Уфа и Белая.

Кроме того, из-за отсутствия очистных сооружений все собираемые ливневой канализацией сточные воды сбрасываются без фильтрации.

Природоохранный прокурор через суд потребовал от уфимской мэрии принять на баланс бесхозные ливневки, а также разработать схему централизованного водоотведения. Это должно быть сделано не позднее, чем через год со дня вступления судебного решения в силу, сообщает республиканская прокуратура.