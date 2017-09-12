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14.09.17 | 13:53 НОВОСТИ | Архив новостей
В Буздякском районе в ДТП погиб водитель «семёрки»
На автодороге Буздяк - Чекмагуш 41-летний местный житель за рулем «ВАЗа» совершил наезд на стоявший грузовик «Вольво».
Водитель легковушки скончался на месте ДТП. Авария произошла на месте проведения дорожных работ.
За прошедший день в регионе зафиксировано десять автоаварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы. Задержаны 44 пьяных водителя.
Автор: Марат САТТАРОВ
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