Мошенница обманула пожилого уфимца, купившего у нее мёд

Нечистая на руку торговка не отдала пенсионеру 2,7 тысячи рублей сдачи.

Вчера около двух часов дня в дверь 84-летнего уфимского пенсионера позвонила незнакомка, предложив купить банку меда за 2,3 тыс. рублей. При этом торговка перечислила имена соседей, которые якобы уже приобрели у нее продукт, и предложила снять пробу.

Пенсионеру мед понравился, однако сдачи с пятитысячной купюры у гостьи не оказалось. Та взялась разменять банкноту, заверив хозяина, что сейчас вернется, оставила мед и поспешила скрыться. Больше пенсионер ее не видел.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Полиция просит граждан помочь в розыске подозреваемой. На вид ей около 35 лет, плотного телосложения, рост около 160 см, волосы темные, глаза карие, нос заостренный. Была одета в темную куртку на замке, на голове платок темного цвета. Особые приметы: разговаривает с акцентом.

Тот, кто видел эту женщину или располагает информацией о ее местонахождении, может сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефонам 237-19-60, 02.