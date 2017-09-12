Главбух коммерческой фирмы в Уфе пыталась подкупить судебного пристава

За это компанию оштрафовали на миллион рублей.

В производстве судебных приставов Орджоникидзевского района Уфы находилось исполнительное дело о взыскании со строительного треста «Метако» более 12 млн рублей обязательных взносов в Пенсионный фонд. Для погашения долга на банковские счета компании был наложен арест.

В январе этого года главбух фирмы предложила судебному приставу 40 тысяч рублей, рассчитывая, таким образом, получить доступ к находящимся на счетах деньгам. Однако о заманчивом предложении пристав сообщил правоохранителям. На фирму завели административное дело и оштрафовали на миллион рублей, сообщает республиканская прокуратура.