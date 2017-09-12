В Башкирии безработным предлагают почти 46 тысяч вакансий

Число безработных в республике продолжает снижаться, сообщает пресс-служба минтруда.



Сегодня в службе занятости официально зарегистрировано 20 тыс. 282 человека. На начало года безработных насчитывалось 23 тыс. 598 человек, на начало сентября – 20 тыс. 815 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 1 процент, в то время как в начале года показатель составлял 1,17 процента.

Одновременно растет количество вакансий. Сегодня в республиканском банке 45 тыс. 941 свободное рабочее место. В начале года насчитывалось 32 тыс. 358 вакансий, в начале сентября – 45 тыс. 336 вакансий.