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14.09.17 | 11:19 НОВОСТИ | Архив новостей
Сегодня "Салават Юлаев" принимает "Торпедо"
Очередным соперником уфимского "Салавата Юлаева" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет нижегородское "Торпедо".
Волжане - очень неприятный оппонент, играющий в скоростной, жесткий хоккей. В прошлом сезоне они до последнего боролись за высокие места в конференции "Запад", но остались только шестыми. В первом раунде Кубка Гагарина торпедовцы уступили московскому "Динамо" - 1:4 в серии.
Летом "Торпедо" практически целиком поменяло состав, место 19 ушедших игроков заняло 20 новичков. Среди них выделим новую вратарскую бригаду - Ивана Лисутина и Станислава Галимова, форвардов Жигу Жеглича, Яна Муршака, Сергея Костицына, Егора Дугина. А лучшими бомбардирами на сегодня являются хорошо знакомые по выступлениям за "Салават Юлаев" Михаил Григорьев и Денис Паршин - оба набрали по 7 очков по системе "гол плюс пас".
После девяти матчей "Торпедо", набрав 16 очков, идет на 5-м месте в конференции "Запад", разница шайб 22-20. Как видим, обладая достаточным атакующим потенциалом, волжане испытывают проблемы в обороне. Впрочем, то же можно сказать и про юлаевцев. Уфимцы на "Востоке" пока шестые - 15 очков в восьми поединках, разница шайб - 34-19.
Всего сегодняшние соперники 48 раз встречались в чемпионатах России и КХЛ, 29 раз побеждали юлаевцы. В прошлом году команды обменялись победами в гостях: "Торпедо" выиграло в Уфе - 6:1, наши - на берегах Волги - 3:2.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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