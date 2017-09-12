Уфа и Прага будут сотрудничать в сборке и ремонте трамваев

Делегация Уфы во главе с сити-менеджером Иреком Ялаловым обсудит в Праге возможности сотрудничества в нескольких сферах, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Речь идет о благоустройстве, инфраструктурном развитии, транспорте и ресурсоснабжении. В частности, в состав делегации вошли руководители МУЭТ и «Уфаводоканала». Чешская сторона еще раньше выражала заинтересованность в совместной организации производства по сборке и ремонту трамваев.

Первым пунктом программы уфимской делегации стало знакомство с работой транспортного предприятия Праги, осуществляющего перевозки трамваями.

Ирек Ялалов отметил, что Уфа заинтересована в развитии отношений с чешскими коллегами в сфере развития электротранспорта. В 1990-е годы в столице республики трамвай и троллейбус стали терять свои позиции, и сейчас необходимо наверстывать упущенное.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Транспортным предприятием Праги и МУЭТ Уфы.

Следующим предприятием, на котором побывает уфимская делегация, станет центральная станция очистки сточных вод.