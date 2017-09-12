На «Кроношпане» уборщик попал под колеса погрузчика

Расследование несчастного случая, произошедшего в августе с уборщиком территорий фирмы «Клинингкомфорт» завершила Гострудинспекция в РБ.

Несчастный случай произошел на участке древосклада предприятия «Кроношпан Башкортостан». Во время уборки территории один из сотрудников клининговой компании попал под колеса погрузчика, двигавшегося задним ходом. Уборщик скончался от сочетанной травмы.

Причинами несчастного случая стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении работников по охране труда.

Виновные лица обеих организаций оштрафованы на 500 тыс. рублей.