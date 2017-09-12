В Салавате прошла премьера экспериментального спектакля

Салаватский башдрамтеатр представил премьеру постановки «Лабиринт», сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Режиссер-постановщик спектакля в жанре вербатим - Юлия Саубанова (Уфа).

Сюжет актуален – влияние социальных сетей на нашу жизнь. Зачастую за ними скрывается нечто, что безвозвратно меняет людей, природу человека. Возможность ответить на вопрос, хорошо это или плохо, предоставляется зрителям.

Вербатим - новый, но уже очень популярный жанр. Все герои - реальные люди, у которых артисты брали интервью. Из них и состоит спектакль.

Первыми зрителями «Лабиринта» стали школьники-подростки. Спектакль вновь покажут на сцене театра 20 - 23 сентября.