Чемпионат Молодежной хоккейной лиги. "Ладья" (Тольятти) - "Толпар" (Уфа) - 2:0.

Шайбы забросили: В. Журавлев (4-я мин.), С. Кизимов (48).

Первый в сезоне выездной матч у "Толпара" получился, словно блин у нерадивой хозяйки. Сыграв в целом на равных, уфимцы не проявили присущей им остроты, их атаки не несли какой-то изюминки, которая всегда необходима в поединках с дисциплинированной, точно выполняющей тренерские установки "Ладьей".

Обе пропущенные шайбы не стали итогом фатальных ошибок, они вытекали из игровых моментов. Это в хоккее не беда - пропустить дважды. Плохо, когда форварды в ответ молчат. Надо думать, все это и многое другое скажет своим подопечным Алик Гареев перед сегодняшним повторным матчем.