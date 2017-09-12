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14.09.17 | 00:50 НОВОСТИ | Архив новостей
"Торос" уступил "Дизелю" - 1:3
Шайбы забросили: С. Голованов (34-я мин.) - у хозяев; В. Барулин (2), И. Воробьев (24), Р. Людучин (47) - у гостей.
У "Тороса", выигрывавшего летом один турнир за другим, явно не задался старт в чемпионате. Второе подряд домашнее поражение наверняка не входило в планы команды.
Неприятности у нефтекамцев начались уже в дебюте. Защитники проглядели Барулина, и тот без помех открыл счет. В первом периоде "глыбы" заметно перебросали соперника - 10:3, но это дивидендов не принесло. А вскоре после перерыва ошибка вратаря Хомченко привела ко второй пропущенной шайбе. Капитан команды Голованов вернул надежды "Торосу", но они растаяли, когда мастерством блеснул много где поигравший и немало повидавший на своем хоккейном веку Людучин.
Скорее всего, "Торос" упускает из вида, что на матчи с ним, одним из старожилов и фаворитов лиги, настраиваются особо. Тот же "Дизель" особого мастерства не показал, гости взяли старанием и терпением. Наверняка эти качества станут главным оружием и следующего соперника нефтекамцев - ХК "Саров".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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