В Башкирии принимают новую программу развития туризма

Госпрограмма по развитию внутреннего и въездного туризма в республике, рассчитанная до 2023 года, позволит повысить объем оказанных услуг в отрасли с нынешних 17 млрд до 26 млрд рублей, отмечали сегодня на заседании в правительстве региона. Особое внимание в ближайшее время должно быть уделено подготовке ко всемирной Фольклориаде, возможно даже, что будет введена должность профильного вице-премьера в правительстве.

«У нашей туристической отрасли, можно сказать, открылось «второе дыхание» во многом благодаря прошедшим у нас саммитам стран ШОС и БРИКС, крупным международным и всероссийским форумам, большой работе по благоустройству, развитию транспортной, гостиничной, сервисной инфраструктуры, - заметил глава республики Рустэм Хамитов. - По основным показателям Башкортостан вошел в тройку лидеров ПФО и в десятку лучших в стране».

По итогам прошлого года агентство «Турстат» включило Башкортостан в Топ-5 регионов России по темпам роста внутреннего туризма. В прошлом году объём услуг в сфере туризма вырос на 14 процентов и превысил 17 млрд рублей, туристический поток достиг почти 2 млн человек. Объём налоговых поступлений увеличился на 11 процентов и составил 769 млн рублей. В первом полугодии, несмотря на неблагоприятные погодные условия, объём услуг сохранился на уровне прошлого года (6,3 млрд рублей), при этом налоговые платежи выросли на шесть процентов и достигли 453 млн рублей.

Между тем в республике пока ещё слабо развиты трафик, размещение, питание, сервис, признает глава региона. «Недостаточно туристских объектов, состояние и оснащение многих из них не отвечают современным требованиям. Не хватает профессиональных кадров, поэтому сохраняется низкое качество обслуживания, - сказал Рустэм Хамитов. - Санатории из-за высоких цен недоступны нашему населению. Чтобы выигрывать в конкурентной борьбе, нужно обеспечивать высокое качество сервиса, создавать современные, хорошо оснащенные туристские объекты».

Председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов отметил, что рамках программы будет реализован переход от точечного принципа развития туристской индустрии к кластерному. Опыт создания кластеров «Бурзянский», «Горные курорты Башкирии «Легенды Урала» и «Курорт-парк Аслы-куль» будет транслироваться на другие муниципальные образования. По словам Вячеслава Гилязитдинова, к 2023 году объём реализации услуг в сфере туризма вырастет на 59 процентов к уровню 2017 года. Численность туристов, приезжающих в республику, по прогнозам, вырастет с 950 тысяч до 1,5 млн человек. При этом туристский поток с учётом посетителей природоохранных территорий и экскурсантов вырастет в два раза и достигнет трех миллионов человек.