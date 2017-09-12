В Уфе пройдет международный форум «Мегаполис. Территория детства»

Международный форум «Мегаполис. Территория детства» пройдет в Уфе 28 - 29 сентября, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В мероприятии примут участие около 300 специалистов по защите прав и интересов детей из десятков субъектов России, а также эксперты из стран ближнего и дальнего зарубежья.





Участники обсудят системы профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми, формы семейного устройства детей старшего возраста и детей-инвалидов, проблемы вторичного сиротства, деструктивного поведения подростков и другие. В программе работа тематических секций, «круглых столов» и мастер-классов.