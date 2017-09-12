МРОТ сравняется с прожиточным минимумом в 2019 году

Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

МРОТ планируется повышать в два этапа: с 2018 года - до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения, с 2019 года – до 100 процентов.

Таким образом, с 1 января 2018 года «минималка» должна увеличиться на 21,7 процента и составить 9 тыс. 489 рублей. Размер МРОТ с 1 января 2019 года будет установлен исходя из динамики прожиточного минимума.

Законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета страны на 2018 - 2020 годы.