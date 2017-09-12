В Башкирии капремонт завершен почти в семистах домах

Капитальный ремонт завершен в 667 многоквартирных домах, из них 238 – в Уфе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Условия проживания улучшили около 90 тыс. граждан.

По информации фонда «Региональный оператор», в плане на нынешний год ремонт 1 тыс. 202 домов, в том числе 410 - в Уфе. Общая площадь реконструируемого жилья - 4,4 млн квадратных метров, условия проживания улучшат более 180 тыс. человек.

Взносы на капремонт регулярно платят 91,2 процента собственников жилья. В этом году общий объем финансирования работ составил около 3,3 млрд рублей.

Информация о сроках ремонта и видах работ по каждому дому размещена на официальном сайте Регионального оператора в разделе «Найти свой дом».