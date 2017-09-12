В Нефтекамске задержан грабитель

За отобранный сотовый телефон грозит немалый срок.

В дежурную часть ОВД обратился 27-летний горожанин. Рано утром возле ночного клуба к нему подошли молодые люди. Один из них затеял скандал, переросший в драку. Нанеся потерпевшему побои, нападавший отобрал у него сотовый телефон.

Полиции удалось найти очевидцев происшествия. Они точно описали молодых людей, которые часто появлялись возле заведения. По приметам грабитель был задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ОВД Нефтекамска.