В Башкирии упавшая с грузовика катушка убила водителя «Гранты»

Происшествие со смертельным исходом произошло около десяти часов утра в Баймакском районе.

На автодороге Ира – Магнитогорск с полуприцепа движущегося грузовика «Мерседес» при повороте сорвало стальной канат. Катушка весом около восьми тонн упала на встречную «Ладу Гранту». 33-летний водитель легковушки, житель Сибая, скончался на месте аварии.

За прошедший день в регионе зарегистрировано 11 автоаварий, в которых два человека погибли и 12 получили травмы, сообщает ГИБДД по РБ.