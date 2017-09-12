Аграрии Башкирии перешли экватор по севу озимых культур

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, сейчас посевные работы проведены на площади 354,8 тыс. га, что составляет 51 процент от плана.

Озимая рожь засеяна на площади 203,8 тыс. га (49 процентов), озимая пшеница – на 133,2 тыс. га (58 процентов), тритикале – на 14,3 тыс. га (29 процентов), прочие – на 3,5 тыс. га (38 процентов).

Больше всех посеяли хозяйства Давлекановского, Краснокамского и Учалинского районов, в которых сев завершен на 70 и более процентах всех площадей, сообщают в минсельхозе республики.