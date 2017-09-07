В Башкирии завели уголовное дело по фактам «минирования» торговых центров

Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбудили следственные органы, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Напомним, в Стерлитамаке и Уфе было «заминировано» несколько торговых центров. О якобы заложенных взрывных устройствах сообщали неизвестные. Посетители торговых комплексов были эвакуированы, здания проверяли кинологи с собаками. Взрывных устройств обнаружено не было.

В эти же дни аналогичные происшествия были зарегистрированы еще в нескольких городах России.