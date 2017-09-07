"Салават Юлаев" выиграл у рижского "Динамо" - 2:1

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Рига) - 2:1 (0:0; 1:0; 1:1).

Шайбы забросили: Л. Умарк (22-я мин.), Ф. Ларсен (44, бол.) - у хозяев; Б. Макмиллан (56) - у гостей.

Рижское "Динамо" прочно окопалось в самых низах турнирной таблицы. Судя по всему, именно из этого исходили юлаевцы, выходя на игру. Начали они ее как-то даже нехотя, с ленцой. Все равно забьем рано или поздно - читалось в их действиях. А динамовцы, которым необходимо спасать не турнирную ситуацию даже - собственное реноме, уступать ни в чем не собирались. Да, им явно не хватает сыгранности, не отлажена командная игра. Но это не значит, что они сдались заранее.

Надо думать, после бесцветного первого периода наш главный тренер Вестерлунд устроил горячую финскую сауну своим парням в раздевалке. Во всяком случае, второй отрезок команда начала очень решительно. Всплеск эмоций привел к красивому голу. Умарк, получив шайбу, со средней дистанции бросил с кистей так, что черный диск угодил точнехонько в невидимый зазор между перекладиной и плечом вратаря. После чего вновь началась ледовая тягомотина. Рижане играли в меру сил и умения, наши играть не хотели совсем.

Вновь потребовался перерыв и тренерская нахлобучка. Опять хватило нескольких минут, чтобы Ларсен реализовал численное преимущество. Причем играли гости в этот момент втроем. Вообще, нам круто повезло, что сегодняшнее "Динамо" столь беззубо в атаке. Особой работы у вратаря уфимцев не было, гости создали полтора момента за весь матч. Но "Салават Юлаев" не будет собой, если отпустит болельщиков без финальной нервотрепки. Умудрились-таки пропустить и отбивались до сирены. Причем даже тогда, когда рижане остались в меньшинстве. На этот раз пронесло. Но уже в четверг необходим совсем другой хоккей. К нам едет нижегородское "Торпедо".