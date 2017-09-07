Дожди почти остановили уборку урожая в Башкирии

Только в шести районах региона хлеборобы смогли выйти на поля, сообщают в пресс-службе минсельхоза РБ.

За последние сутки было убрано 3,1 тыс. га площадей с зерновыми культурами. Работы велись лишь в шести районах – Стерлитамакском, Дюртюлинском, Хайбуллинском, Абзелиловском, Учалинском и Салаватском.

На сегодня, по данным Центра сельхозконсультирования РБ, зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 1,3 млн га (71 процент), обмолочены – на 1,23 млн га (69 процентов).

При средней урожайности 22,3 центнера с гектара в республике намолочено 2,75 млн тонн зерна.