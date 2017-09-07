В Краснокамском районе откроют памятник французским авиаторам

86 лет назад потерпел катастрофу самолет, летевший из Парижа в Токио.

В сентябре 1931 года на территории Краснокамского района разбился французский самолет, выполнявший сверхдальний перелет из Парижа в Токио. Двое из трех членов экипажа погибли.

В преддверии 90-летия со дня катастрофы в село Нижний Буртюк, возле которого произошла катастрофа, прибыли члены общественной организации "Альянс-Франсез-Уфа" в сопровождении сотрудников Башкирского филиала Русского географического общества. Целью их приезда стало изучение местности для установки памятника французским авиаторам, сообщили в администрации Краснокамского района.