Башкирские аграрии могут рассчитывать на миллиард рублей кредитов

Минсельхоз РФ опубликовал информацию о максимальном размере льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации во II полугодии 2017 года.

Лимит в 1 млрд рублей установлен сразу по нескольким регионам: Тамбовской, Ленинградской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Курганской и Амурской областям, Краснодарскому, Приморскому, Камчатскому и Забайкальскому краям, Башкортостану, Татарстану, Ингушетии и Хакасии.

Самый большой размер лимита для льготного краткосрочного кредита на одного заемщика - 2 млрд рублей, установлен в Воронежской и Новгородской областях.

Минимальный объем лимита - 100 тыс. рублей, установлен для Самарской области.

Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Севастополь, Бурятия и Тыва, Иркутская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Хабаровский край вообще не получили лимитов.