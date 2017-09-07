НОВОСТИ
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12.09.17 11:39
Информация о ночном захвате заложников в Уфе оказалась ложной
12.09.17 11:23
В Башкирии сельчанин убил соседку доской с гвоздями
12.09.17 11:15
В Уфе за купальный сезон утонуло 14 человек
12.09.17 10:56
В Башкирии изменился порядок записи к врачу
12.09.17 10:55
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
12.09.17 10:35
В уфимском Доме культуры «Ядкарь» нашли фотографии 1970-х годов
12.09.17 10:32
В Башкирии 3 ноября напишут большой этнографический диктант
12.09.17 09:30
ХК «Горняк» одержал первую победу в Высшей хоккейной лиге
12.09.17 09:02
На ярмарках в выходные продано более 100 тонн картофеля и овощей
11.09.17 18:21
В Янауле награждены школьники, задержавшие педофила
11.09.17 15:41
Янаул принимал традиционный полумарафон
11.09.17 15:36
Сборная Башкирии стала лучшей на чемпионате кинологов службы исполнения наказаний
11.09.17 15:28
В Уфе эвакуировано несколько торговых центров
11.09.17 15:24
Коровы в Башкирии стали молочнее
11.09.17 15:21
В уфимском парке Лесоводов пройдет забег на пять километров
11.09.17 15:17
Дожди притормозили уборку зерновых в Башкирии
11.09.17 15:04
В парке «Кашкадан» открылась новая «тренажерка»
11.09.17 15:03
В Уфе подсчитали сумму ущерба от аномального ливня
11.09.17 15:03
В Давлекановском районе депутат лишился полномочий за подделку документов
11.09.17 14:12
В Башкирии коммерческая фирма загрязнила берег водоема
11.09.17 13:57
Ford отзывает более 20 тысяч моделей Kuga
11.09.17 13:55
Трое уфимцев предстали перед судом за похищение человека
11.09.17 13:48
В Уфимском районе водитель «КамАЗа» погиб в столкновении с «Мерседесом»
11.09.17 13:41
В Башкирии устанавливается личность водителя «Киа», погибшего в ДТП
11.09.17 13:35
Житель Уфы украл из квартиры ванну
11.09.17 13:05
В Октябрьском 79-летняя пенсионерка добилась бесплатных лекарств
11.09.17 12:39
Депутаты горсовета предлагают освободить в бюджете Уфы 94 млн рублей на развитие массового спорта
11.09.17 12:12
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для промышленных предприятий
11.09.17 12:11
Жители Башкирии могут подать заявление в Пенсионный фонд через представителя
11.09.17 12:10
В Уфе молодые и многодетные семьи смогут купить жилье на льготных условиях
11.09.17 10:38
Жители Демы призвали уфимцев отметить День трезвости
11.09.17 10:36
В Башкирии в депутаты местных советов прошли представители шести партий
11.09.17 10:31
В Башкирии начали убирать сахарную свеклу
11.09.17 10:23
В Башкирии дети рисовали здоровый образ жизни
11.09.17 10:21
В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки с книгой
11.09.17 10:19
Спектакль «Гроза» Молодежного театра РБ покажут на Всероссийском фестивале в Самаре
11.09.17 09:46
В Башкирию в среду вернется лето
11.09.17 00:25
Волейболисты уфимского "Урала" проиграли "Кузбассу" - 1:3
10.09.17 22:32
Выборы в Белорецке состоялись
10.09.17 20:58
"Уфа" проиграла "Краснодару" - 0:1
10.09.17 19:29
В Башкирии завершается единый день голосования
10.09.17 15:37
В Стерлитамаке эвакуировали посетителей трёх торговых центров
10.09.17 14:41
Жители Юматово выбирают депутатов
10.09.17 14:31
В Бирском районе проходят сразу три избирательные компании
10.09.17 11:14
На депутатские мандаты в Башкирии претендуют кандидаты от восьми партий и самовыдвиженцы
10.09.17 11:00
Белоречане  выбирают депутатов в Совет городского поселения
10.09.17 10:47
В республике работают 295 избирательных участков
10.09.17 10:32
В Белорецком районе опрокинулся грузовик, погибли два человека
10.09.17 10:27
В ДТП в Буздякском районе один человек погиб, трое госпитализированы
10.09.17 10:27
На выборах в Башкирии впервые используют QR-код
10.09.17 10:20
Жительница Белорецка получила полгода исправительных работ за неуплату алиментов
10.09.17 10:15
В Благовещенске учащийся выстрелил в голову сверстнику при сдаче нормативов ГТО
10.09.17 10:10
В Учалинском районе под блокировку попали сайты по продаже леопардов
10.09.17 10:02
В Белебее пенсионер осуждён за убийство жены
10.09.17 09:49
Житель Башкирии вместо заказанной материнской платы получил старые батарейки
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