Информация о ночном захвате заложников в Уфе оказалась ложной

Подтвержден только факт вызова полиции на место происшествия.

Сегодня ночью в соцсетях появилась информация, что проигравшийся клиент подпольного зала игровых автоматов в районе остановки «Спортивная» захватил павильон и под угрозой гранаты взял заложников. Якобы он требовал вернуть ему деньги, в противном случае угрожая взорвать и себя, и людей. На место выехали медики, спасатели и полиция.

Информацию о захвате заложников в республиканском МВД опровергли, подтвердив только факт вызова полиции. Правоохранители выясняют, на каких основаниях в городе работал подпольный зал игровых автоматов.