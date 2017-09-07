В Уфе за купальный сезон утонуло 14 человек

Четырнадцать человек утонуло за летний сезон в столице республики. Все они отдыхали на «диких» пляжах, сообщили в Службе спасения 112 Уфы.

Нынче в столице действовало десять зон отдыха, где побывало более 50 тысяч человек. Все лето на официальных пляжах дежурили спасатели. Кроме того, дежурство велось на «диких» пляжах в микрорайоне Затон и на дамбе озера Теплое.

За лето спасатели вытащили из воды 47 тонущих граждан, десять из которых – дети. Утонуло 14 человек, купавшихся в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения.