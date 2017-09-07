В Башкирии сельчанин убил соседку доской с гвоздями

Женщина пыталась остановить пьяное застолье.

Ночью 8 сентября 49-летний житель села Новое Агбязово Бакалинского района организовал у себя застолье с соседями. В разгар веселья к нему пришла 53-летняя соседка, чтобы забрать своих мужа и сына.

Ее не пустили, и женщина разбила окно. Тогда рассердившийся хозяин вышел во двор и ударил соседку по голове доской с гвоздями. Женщина скончалась на месте, а компания продолжила гулянку.

Заведено уголовное дело, идет следствие, в ближайшее время обвиняемого заключат под стражу, сообщает пресс-служба республиканского следкома.