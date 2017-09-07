В Башкирии изменился порядок записи к врачу

Записаться к врачу через интернет с 1 октября смогут только те жители республики, кто имеет подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщает пресс-служба минздрава.

Получить ее можно, зарегистрировавшись на сайте госуслуг. Кроме записи на прием к врачу, граждане получат доступ к своей электронной медицинской карте.

Подтвердить учетную запись жители могут в 458 центрах обслуживания ЕСИА. Они действуют во всех муниципальных образованиях и филиалах МФЦ.

Граждане по-прежнему смогут записываться к врачу по телефону контакт-центра минздрава 09-383, в регистратуре поликлиники и через информационные киоски.