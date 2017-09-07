Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества

Орденами Мужества награждены два уфимских инкассатора, пострадавшие при нападении грабителей. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Инкассаторы Сбербанка Вячеслав Симонов и Руслан Сулейманов награждены за отвагу, проявленную при исполнении служебного долга. Вячеслав Симонов отмечен посмертно.





Нападение произошло два года назад. Трое братьев попытались ограбить инкассаторов в одном из уфимских магазинов. Когда те на попытку не поддались, грабители облили сотрудников банка бензином и подожгли.





Инкассаторы получили обширные ожоги, один из них скончался в больнице. Деньги преступникам так и не достались.