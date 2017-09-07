В уфимском Доме культуры «Ядкарь» нашли фотографии 1970-х годов

Редкие фотографии 1970-х годов обнаружены в уфимском Доме культуры «Ядкарь», сообщила пресс-служба администрации города.

Дана Ризванова около года назад устроилась туда работать. Во время генеральной уборки девушка нашла три альбома со старыми фотографиями жителей микрорайона Нижегородка.

– Даты на них нет, но на вид альбомам около 45-50 лет – фотографии собраны в 1970-е годы. В них отражается история Дома культуры и Ленинского района. Возможно, кто-то найдет на них своих дедушек, бабушек, соседей. 283 фотографии и миллион воспоминаний, – рассказала Дана.

Девушка создала электронный альбом в соцсети.