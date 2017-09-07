В Башкирии 3 ноября напишут большой этнографический диктант

Накануне Дня народного единства в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант», сообщила пресс-служба федерального агентства по делам национальностей.

В этом году мероприятие получило статус международного: проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

По словам руководителя ФАДН России Игоря Баринова, в нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. В прошлом году он был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России - от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками, отметил он.

Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Для справки

В прошлом году «Большой этнографический диктант» написали 35 тысяч человек очно и более 50 тысяч – онлайн. Самым молодым участником оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим - 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100.