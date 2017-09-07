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12.09.17 | 10:32 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии 3 ноября напишут большой этнографический диктант
В этом году мероприятие получило статус международного: проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.
По словам руководителя ФАДН России Игоря Баринова, в нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. В прошлом году он был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России - от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками, отметил он.
Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Для справки
В прошлом году «Большой этнографический диктант» написали 35 тысяч человек очно и более 50 тысяч – онлайн. Самым молодым участником оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим - 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100.
Автор: Елена ШАРОВА
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