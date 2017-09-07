ХК «Горняк» одержал первую победу в Высшей хоккейной лиге

Вчера стартовал новый сезон для ХК «Горняк» в Высшей хоккейной лиге.

Учалинская команда встретилась в Красноярске с местной командой «Сокол». Учалинцы одержали волевую победу, забросив победную шайбу в овертайме. Счет игры – 3:4.





В новом сезоне ВХЛ выступают 27 клубов. В регулярном чемпионате командам предстоит провести двухкруговой турнир по системе каждый с каждым «дома» и в «гостях». Всего на первом этапе каждая команда проведет 52 матча.