На ярмарках в выходные продано более 100 тонн картофеля и овощей

В минувшие выходные на пяти площадках Уфы прошли осенние сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители из 27 муниципальных районов, сообщают в пресс-службе минсельхоза РБ.

По данным отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности ведомства, на ярмарках было реализовано 16,5 тонны меда, 87,2 тонны картофеля и 23,9 тонны овощей на общую сумму 9,4 млн рублей.

Свежая продукция предлагалась по приемлемым ценам. Так, килограмм меда можно было приобрести за 300-600 рублей, картофеля – за 17-35, лука – за 18-30, моркови – за 25-30, свеклы – за 20-30, капусты – за 15-25 рублей.