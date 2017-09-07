В Янауле награждены школьники, задержавшие педофила

Тринадцатилетние подростки удерживали злодея до прибытия полиции.

В Янауле на торжественной линейке награждены школьники, задержавшие педофила.

Трое подростков возвращались из школы, когда услышали детские крики о помощи. В сквере они увидели мужчину, который завел в укромное место 8-летнего мальчика и душил его, намереваясь совершить насилие. Подростки смело пошли на помощь, высвободили жертву и схватили за руки мужчину. На их призывы подоспел наряд полиции, задержавший злоумышленника.

На школьной линейке глава администрации Янаула Ильшат Вазигатов вручил смельчакам благодарственные письма и ценные подарки. Ребята также получили похвальные грамоты из рук Вадима Саяхова, возглавляющего следственный комитет Нефтекамска. Решается вопрос о представлении отличившихся к правительственным наградам. Подозреваемый взят под стражу, сообщает следственный комитет РБ.