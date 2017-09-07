11.09.17 Сценарий фильма "Из Уфы с любовью" отмечен на фестивале "Киношок"

Коровы в Башкирии стали молочнее

Сегодня от каждой коровы в регионе получают по 14,4 кг молока, что на 0,7 кг больше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе минсельхоза республики.