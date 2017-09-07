В парке «Кашкадан» открылась новая «тренажерка»

Комплекс уличных тренажеров открылся в уфимском парке «Кашкадан», сообщает пресс-служба администрации столицы.

Начало площадке было положено в 2015 году. Сейчас территорию расширили и установили еще шесть конструкций.





Теперь здесь имеются тренажеры для развития различных мышечных групп, они доступны всем желающим. На тренажерах занимаются спортсмены и любители физкультуры, используют их и просто прохожие.