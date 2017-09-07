Дожди притормозили уборку зерновых в Башкирии

За выходные дни в 42 районах не было скошено и обмолочено ни одного гектара, сообщают в пресс-службе минсельхоза республики.

Всего же по региону за эти дни хлеба скошены на площади 37 тыс. га (2 процента), обмолочены – на 36 тыс. га.

При средней урожайности 22,3 центнера с гектара в республике намолочено 2 млн 744 тыс. тонн зерна. По-прежнему самые высокие показатели по урожайности у чекмагушевских аграриев (38,7 центнера с гектара), по намолоту – у стерлитамакских (145,7 тыс. тонн).